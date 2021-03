Sanremo 2021, conferenza stampa della terza serata. Amadeus: «Orgoglioso di questo Festival. Situazione anomala, temevo ascolti più penalizzanti» (Di giovedì 4 marzo 2021) sala stampa Sanremo Festival di Sanremo 2021, terza tappa. La 71esima edizione della kermesse entra nel vivo ed è quasi al giro di boa. Dopo le prime due tappe, per la manifestazione canora è già il tempo di un primo bilancio: a stilarlo saranno in primis Amadeus e il direttore di Rai1 Stefano Coletta nella conferenza stampa che anche oggi seguiremo in diretta. L’incontro con i giornalisti si aprirà con l’immancabile commento sui dati d’ascolto della seconda serata. Appuntamento a partire dalle ore 12. 12.05 – Apre la conferenza stampa l’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo. 12.07 – Elena Capparelli (Rai Play) per l’analisi ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 marzo 2021) saladitappa. La 71esima edizionekermesse entra nel vivo ed è quasi al giro di boa. Dopo le prime due tappe, per la manifestazione canora è già il tempo di un primo bilancio: a stilarlo saranno in primise il direttore di Rai1 Stefano Coletta nellache anche oggi seguiremo in diretta. L’incontro con i giornalisti si aprirà con l’immancabile commento sui dati d’ascoltoseconda. Appuntamento a partire dalle ore 12. 12.05 – Apre lal’Assessore al Turismo del Comune di. 12.07 – Elena Capparelli (Rai Play) per l’analisi ...

