Sanremo 2021, cinque serate per cinque ricordi. Jo Squillo, Sabrina Salerno e l’inno femminista ‘Siamo donne’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Siamo donne/ oltre alle gambe c’è di più. Sabrina Salerno e Jo Squillo salivano sul palco della 41esima edizione del Festival di Sanremo, nel 1991, in abiti succinti e così stretti da lasciare poco spazio all’immaginazione della platea che, di lí a poco, le avrebbe ammirate dal vivo, e in eurovisione. Bikini argentato e blazer in nero per Sabrina, che sfoggiava anche le iconiche e voluminose spalline tanto inflazionate ai tempi che furono. Jo, invece, con un tubino fucsia e collant leggerissimi, neri. Entrambe con i capelli cotonati, entrambe con la voglia di mettere a soqquadro il clima, per così dire, istituzionale, della manifestazione canora. E chi lo avrebbe detto che, 30 anni fa, quel duo avrebbe mandato in visibilio il pubblico cantando quello che, ancora oggi, é considerato un inno al ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Siamo donne/ oltre alle gambe c’è di più.e Josalivano sul palco della 41esima edizione del Festival di, nel 1991, in abiti succinti e così stretti da lasciare poco spazio all’immaginazione della platea che, di lí a poco, le avrebbe ammirate dal vivo, e in eurovisione. Bikini argentato e blazer in nero per, che sfoggiava anche le iconiche e voluminose spalline tanto inflazionate ai tempi che furono. Jo, invece, con un tubino fucsia e collant leggerissimi, neri. Entrambe con i capelli cotonati, entrambe con la voglia di mettere a soqquadro il clima, per così dire, istituzionale, della manifestazione canora. E chi lo avrebbe detto che, 30 anni fa, quel duo avrebbe mandato in visibilio il pubblico cantando quello che, ancora oggi, é considerato un inno al ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - Negramaro : RT @BassoFabrizio: Stasera #SANREMO2021 celebra la grande canzone italiana. I @Negramaro omaggiano #LucioDalla. Co-conduttrice #VittoriaCer… - kiara86769608 : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… -