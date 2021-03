Sanremo 2021: catena di problemi tecnici nella serata Cover, Amadeus ferma l’esibizione (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo secondo Sanremo di Amadeus è senza dubbio un Festival tribolato. Prima il crollo degli ascolti, poi l’aggiunta in corsa di dettagli tecnici come il paggetto che porta in fiori (in sostituzione del carrellino) o l’aggiunta di palloncini colorati per riempire la platea vuota; e nella serata delle Cover ci si sono messi pure alcuni problemi tecnici non di poco conto… Effettivamente la serata è partita parecchio male: dopo aver annunciato i Negramaro e il loro omaggio a Lucio Dalla, il conduttore ha invitato la band pugliese a lasciare il palco ma, a sorpresa, viene allertato dal backstage che non ce n’è alcun bisogno in quanto Sangiorgi e soci devono esibirsi ancora con un secondo brano. Scaletta modificata al volo? Ma gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo secondodiè senza dubbio un Festival tribolato. Prima il crollo degli ascolti, poi l’aggiunta in corsa di dettaglicome il paggetto che porta in fiori (in sostituzione del carrellino) o l’aggiunta di palloncini colorati per riempire la platea vuota; edelleci si sono messi pure alcuninon di poco conto… Effettivamente laè partita parecchio male: dopo aver annunciato i Negramaro e il loro omaggio a Lucio Dalla, il conduttore ha invitato la band pugliese a lasciare il palco ma, a sorpresa, viene allertato dal backstage che non ce n’è alcun bisogno in quanto Sangiorgi e soci devono esibirsi ancora con un secondo brano. Scaletta modificata al volo? Ma gli ...

