Sanremo 2021 | bravo Bugo meglio soli che male accompagnati | bocciato il mashup di Elodie – Il videocommento

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 marzo 2021) Stupisce La Rappresentante di lista, che fa impazzire i social; orecchiabile la canzone di, altro che Morgan e polemiche.cheWillie Peyote, merita il podio. Non ci è piaciuto, invece, ildinella seconda serata del Festival di. Aveva bisogno di imitare le superstar americane? Bastava essere se stessa, come ha fatto nel suo toccante monologo finale. Bocciata, inoltre, la scelta di far salire sul palco dell’Ariston Cristiana Girelli all’1 di notte per parlare di calcio femminile. Che senso ha avuto? Azzeccata, infine, la scelta dei palloncini colorati in platea. Sempredella platea vuota, fredda e asettica della prima puntata. Grafiche e video ...