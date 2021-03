San Ferdinando, l’ombra delle cosche sul caporalato: nove arresti. Braccianti costretti a lavorare nei campi per 20 euro al giorno (Di giovedì 4 marzo 2021) I migranti erano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. In condizioni disumane e di pericolo, raccoglievano le arance per 50 centesimi a cassetta. Dieci, a volte dodici, ore di lavoro al giorno venivano pagate 20-25 euro. C’è l’ombra della ‘ndrangheta dietro gli episodi di caporalato scoperti con l’inchiesta “Rasoterra” che stamattina ha portato all’arresto di nove persone con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso e trasferimento fraudolento di valori in concorso. Il principale indagato, infatti, è Filippo Raso, 52 anni e ritenuto vicino alle cosche Piromalli e Molé. Secondo la procura di Palmi che ha coordinato le indagini della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro, era proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) I migranti eranoanche sotto la pioggia. In condizioni disumane e di pericolo, raccoglievano le arance per 50 centesimi a cassetta. Dieci, a volte dodici, ore di lavoro alvenivano pagate 20-25. C’èdella ‘ndrangheta dietro gli episodi discoperti con l’inchiesta “Rasoterra” che stamattina ha portato all’arresto dipersone con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso e trasferimento fraudolento di valori in concorso. Il principale indagato, infatti, è Filippo Raso, 52 anni e ritenuto vicino allePiromalli e Molé. Secondo la procura di Palmi che ha coordinato le indagini della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro, era proprio ...

