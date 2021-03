San Diego, le prime grandi scimmie vaccinate contro il Covid - 19 (Di giovedì 4 marzo 2021) Quattordici gorilla, quattro oranghi e otto bonobo presenti all'interno dello zoo di San Diego hanno ricevuto una doppia dose di un vaccino sperimentale sviluppato espressamente per difendere dal ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Quattordici gorilla, quattro oranghi e otto bonobo presenti all'interno dello zoo di Sanhanno ricevuto una doppia dose di un vaccino sperimentale sviluppato espressamente per difendere dal ...

