TuttoAndroid : Samsung svela la tecnologia ISOCELL 2.0 per sensori sempre migliori - TuttoTechNet : Samsung svela la nuova gamma TV: Neo QLED e microLED più accessibili - OutOfBitit : Samsung svela le TV in arrivo nel 2021: spiccano le nuove Neo QLED con tecnologia Mini LED -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung svela

Webnews.it

Il miglior Galaxy del 2020?Galaxy S20 Plus , compralo al miglior prezzo da Euronics a 674 ... Alfa Romeo Racing ORLENla nuova monoposto C41 0 22 Febbraio 2021A dirlo è Bruno Marnati, Vice Presidente della divisone Audio Video diElectronics Italia . "Con i consumatori che trascorrono più tempo a casa, la presenza degli schermi nella nostra vita ha ...Il colosso sudcoreano è costantemente impegnato nello sviluppo di nuove tecnologie per i suoi sensori e, dopo aver presentato il sensore ISOCELL GN2, in queste ore svela ufficialmente la tecnologia IS ...Dalla tecnologia MICRO LED e Neo QLED ai Lifestyle TV, Samsung vara la nuova linea con funzionalità pensate per le esigenze dei consumatori.