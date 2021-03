Sampdoria, Tonelli e il fisioterapista veggente: “Me lo aveva detto a pranzo che avrei segnato…” (Di giovedì 4 marzo 2021) Da una parte Zappacosta, autore del gol del vantaggio per il Genoa. Dall'altra Mattia Tonelli, centrale difensivo e marcatore per la Sampdoria nell'1-1 finale nel derby della Lanterna. Entrambi difensori ed entrambi con un aneddoto simpatico relativo al loro gol. Dopo le parole del giocatore sponda rossoblù, arrivano anche quelle del blucerchiato che a Sky ha ammesso di aver avuto un alleato speciale che ha creduto in lui nella serata di Marassi.Tonelli e il fisioterapista veggentecaption id="attachment 1102993" align="alignnone" width="813" Tonelli (getty images)/caption"Il mio fisioterapista me l’aveva detto ieri, è un po’ che non segnavo e si sentiva che ce l'avrei fatta proprio nel derby", ha raccontato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Da una parte Zappacosta, autore del gol del vantaggio per il Genoa. Dall'altra Mattia, centrale difensivo e marcatore per lanell'1-1 finale nel derby della Lanterna. Entrambi difensori ed entrambi con un aneddoto simpatico relativo al loro gol. Dopo le parole del giocatore sponda rossoblù, arrivano anche quelle del blucerchiato che a Sky ha ammesso di aver avuto un alleato speciale che ha creduto in lui nella serata di Marassi.e ilcaption id="attachment 1102993" align="alignnone" width="813"(getty images)/caption"Il miome l’ieri, è un po’ che non segnavo e si sentiva che ce l'fatta proprio nel derby", ha raccontato ...

sampdoria : ? | TONELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 77' - SALE IN CIELO #TONELLI E LA PAREGGIA! Colpo di testa direttamente da calcio d… - OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Tonelli è il primo difensore dalla @sampdoria ad aver trovato il gol in un Derby della Lanterna in Se… - SkySport : GENOA-SAMPDORIA 1-1 Risultato finale ? ? #Zappacosta (52’) ? #Tonelli (77’) ? SERIE A – 25^ giornata ??… - SkySport : ? TONELLI DI TESTA SEGNA L'1 A 1 ?? Il derby di Genova finisce con un pareggio ??? GLI HL ?? - ItaSportPress : Sampdoria, Tonelli e il fisioterapista veggente: 'Me lo aveva detto a pranzo che avrei segnato...' -… -