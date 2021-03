Salvini incontra vertici San Marino sullo Sputnik. Anche Bonaccini spinge per il vaccino russo (Di giovedì 4 marzo 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato ieri Teodoro Lonfernini, segretario di Stato di San Marino, per un colloquio a proposito dei vaccini anti-Covid, e in particolare sul russo Sputnik, arrivato a San Marino negli scorsi giorni, e ora oggetto di desiderio di tanti Paesi europei. Salvini “ha voluto sapere come abbiamo fatto a ottenerlo in tempi rapidi”, ha detto Lonfernini all’Adnkronos. “Noi abbiamo assicurato che funziona”, ha aggiunto il segretario di Stato di San Marino, “la nostra comunità scientifica lo ha ritenuto valido. Ci siamo avvalsi dei nostri rapporti storici con la federazione russa, poi siamo entrati in contatto con il Fondo sovrano che lo produce, così lo abbiamo ottenuto”. Salvini dopo incontro su ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Il leader della Lega Matteohato ieri Teodoro Lonfernini, segretario di Stato di San, per un colloquio a proposito dei vaccini anti-Covid, e in particolare sul, arrivato a Sannegli scorsi giorni, e ora oggetto di desiderio di tanti Paesi europei.“ha voluto sapere come abbiamo fatto a ottenerlo in tempi rapidi”, ha detto Lonfernini all’Adnkronos. “Noi abbiamo assicurato che funziona”, ha aggiunto il segretario di Stato di San, “la nostra comunità scientifica lo ha ritenuto valido. Ci siamo avvalsi dei nostri rapporti storici con la federazione russa, poi siamo entrati in contatto con il Fondo sovrano che lo produce, così lo abbiamo ottenuto”.dopo incontro su ...

