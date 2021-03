Giornaleditalia : Salute: obesità, Novo Nordisk lancia campagna social di sensibilizzazione - insalutenews : Giornata mondiale dell'obesità, Aou pisana centro di eccellenza in Italia - - ANSA_Salute : Secondo alcuni dati diffusi sul sito - caropred : Penso sia importante prendere consapevolezza che é scientificamente provato che l'obesità comporti problemi di salu… - serenel14278447 : Dal sovrappeso all'obesità la strada è lunga. Ma non a senso unico -

Ultime Notizie dalla rete : Salute obesità

Zazoom Blog

...vita "più sana e più in forma" e l'azione del sistema sanitario nazionale (Nhs) contro l', ... Ed è per questo che sono qui ad annunciare un investimento nellanazionale".... con un consumo di tabacco tra i più alti, con un eccessivo consumo di alcool e in cui l'... Molta gente ci guadagnerebbe in, ma chi punta al profitto si troverebbe a non lucrare più. Lo ...