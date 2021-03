Salto con gli sci, Stefan Kraft vince la qualificazione su Large Hill ai Mondiali di Oberstdorf. Alle sue spalle Forfang e Eisenbichler (Di giovedì 4 marzo 2021) Stefan Kraft conferma un ottimo feeling con il trampolino grande di Oberstdorf e vince la qualificazione valevole per i Campionati Mondiali 2021 di Salto con gli sci. Il 27enne austriaco, autore del miglior punteggio anche nel Trial Round, ha messo in mostra un buon Salto da 127 metri con forte vento Alle spAlle (da una stanga di partenza più bassa rispetto ai primi inseguitori) dando comunque l’impressione di avere margine in vista della gara di domani con in palio le medaglie. Kraft ha totalizzato 143.5 punti, precedendo di 1.3 punti il norvegese Johann Andre Forfang (133,5 metri con vento frontale) e di 2.7 punti il tedesco Markus Eisenbichler (127,5 metri con aria ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021)conferma un ottimo feeling con il trampolino grande dilavalevole per i Campionati2021 dicon gli sci. Il 27enne austriaco, autore del miglior punteggio anche nel Trial Round, ha messo in mostra un buonda 127 metri con forte ventosp(da una stanga di partenza più bassa rispetto ai primi inseguitori) dando comunque l’impressione di avere margine in vista della gara di domani con in palio le medaglie.ha totalizzato 143.5 punti, precedendo di 1.3 punti il norvegese Johann Andre(133,5 metri con vento frontale) e di 2.7 punti il tedesco Markus(127,5 metri con aria ...

borghi_claudio : @AxiaFel @Ambrakey1 @Angela300564201 @Teresat73540673 E questa dove l'ha letta? Nei baci perugina? Guardi che il bl… - Agenzia_Ansa : Larissa Iapichino, la 18enne figlia di Fiona May, domani esordirà in azzurro agli Euroindoor in Polonia. La 'figlia… - bendellavedova : Sempre stati molto critici con #Arcuri. Suo avvicendamento necessario. Problema prossime settimane non sarà approvv… - moonshadow_369 : RT @1a_v1ttor: Dalle profondità di Instagram vi lascio alcuni spoiler (100% sicuri): - la reunion Edser ci sarà intorno alla puntata 120; -… - RuhumYildizim : RT @1a_v1ttor: Dalle profondità di Instagram vi lascio alcuni spoiler (100% sicuri): - la reunion Edser ci sarà intorno alla puntata 120; -… -