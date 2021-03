Salerno | Lungoirno | marciapiedi dissestati e pericolosi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laperde pezzi. Soprattutto aumenta il dissesto deiche, a questo punto e date le condizioni, sono diventatisoprattutto per anziani, bambini e ipovedenti. Difficile trovare anche sole poche decine di metri lineari senza lastroni e mattonelle saltate. L’impressione è che, da quando l’opera è stata inaugurata, non sia mai stata prevista nemmeno la manutenzione ordinaria. Le immagini ritraggono lanei pressi di piazza Montpellier. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

