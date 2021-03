SACE prosegue l’operatività green sostenendo gli investimenti di EF SolareItalia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Con la garanzia “verde” di, EF Solareltalia, azienda leader nel panorama italiano del fotovoltaico ottiene un finanziamento di 160 milioni erogato da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Italia e Intesa Sanpaolo destinato a migliorare la produttività degli impianti sul territorio nazionale.ha, infatti, garantito all’Azienda italiana un finanziamento multi-tranche di 160 milioni di euro complessivi, erogato da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, succursale di Milano, ING Italia, e Intesa Sanpaolo S.p.A. Nello specifico,è garante di due tranche del finanziamento – della durata di 5 anni – che verranno utilizzate, tra l’altro, per l’ammodernamento e il repowering degli impianti fotovoltaici detenuti sul territorio nazionale, al fine di migliorarne l’efficienza e incrementarne la produttività. EF ...

Exportiamo : Con la garanzia “verde” di @SACEgroup, @EFSolare, azienda leader in Italia nel #fotovoltaico, ottiene un finanziame… - lamescolanza : SACE prosegue l’operatività green sostenendo gli investimenti di EF Solare Italia - SACEgroup : ??#GreenNewDeal | Per SACE nuova operazione #green con @EFSolare. Garantito finanziamento 'verde' erogato da… -

Ultime Notizie dalla rete : SACE prosegue

Energia Oltre

Obiettivo: migliorare la produttività degli impianti sul territorio nazionale 'Con questa operazione - si legge in una nota -il nuovo mandato dia sostegno del Green new deal italiano, ...Con questa operazionel'impegno diper il Green New Dea l, il piano europeo che promuove un'Europa più sostenibile, ambito nel quale la società guidata da Pierfrancesco Latini è stata ...Credo che il problema del credito nel Sud sia stato ormai superato da un tema ancora più vasto: quante banche con quartier generale in Italia resteranno dopo l’emergenza sanitaria? Il Covid ha fatto s ...Prosegue con una nuova operazione "verde""a beneficio di Ef Solare Italia, l'attività di Sace a sostegno del Green New Deal italiano, entrata nel vivo proprio in queste ultime settimane. (ANSA) ...