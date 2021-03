Rugby, Sei Nazioni 2021: Francia-Scozia si dovrebbe giocare il 26 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Si potrebbe concludere entro fine marzo il Guinness Sei Nazioni 2021. Francia-Scozia, il match valido per la terza giornata e rinviato a causa del focolaio di casi Covid-19 in casa dei transalpini potrebbe recuperarsi il prossimo 26 marzo, secondo le voci che filtrano dal quartier generale del torneo. La scelta della data è un argomento molto delicato, perché le nazionali hanno diritto ad avere a disposizione i giocatori sono nelle finestre ufficiali internazionali decise da World Rugby e, così, finito il periodo ufficiale del Sei Nazioni i giocatori di Francia e Scozia tornano a disposizione dei rispettivi club. In questi giorni sono, dunque, fitte le discussioni tra il Sei Nazioni, la Federazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Si potrebbe concludere entro fineil Guinness Sei, il match valido per la terza giornata e rinviato a causa del focolaio di casi Covid-19 in casa dei transalpini potrebbe recuperarsi il prossimo 26, secondo le voci che filtrano dal quartier generale del torneo. La scelta della data è un argomento molto delicato, perché le nazionali hanno diritto ad avere a disposizione i giocatori sono nelle finestre ufficiali internazionali decise da Worlde, così, finito il periodo ufficiale del Seii giocatori ditornano a disposizione dei rispettivi club. In questi giorni sono, dunque, fitte le discussioni tra il Sei, la Federazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei Se n'è andato Arrigo Molinari Colonna degli alpini in Clarina ... dai gruppi di amici ai ragazzi del rugby, sport praticato con successo da Gaia, una delle ... Dopo essere cresciuto in Clarina, terzo di sei figli, con un fratello e quattro sorelle, aveva iniziato a ...

Rugby femminile la comasca Maria Magatti convocata per il prossimo raduno azzurro Rugby femminile si avvicina il via dell'edizione 2021 del Torneo Sei Nazioni in rosa. Rugby femminile la nazionale italiana si ritroverà a Parma dal 12 al 14 in vista del debutto contro l'Inghilterra Buone notizie per il rugby femminile lariano. Già perchè la ...

"Serve una svolta. Allora mi faccio avanti" Rugby, il 13 marzo si terranno le elezioni Fir. Scende in campo Raffaello ‘Lello’ Salvan, vice presidente e segretario del Panathlon ...

