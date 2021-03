Rugby a 7 | svelato il calendario internazionale del 2021

(Di giovedì 4 marzo 2021)ildella stagionedela 7, che vivrà naturalmente il culmine alle Olimpiadi di Tokyo: le World Series prevedono al momento cinque eventi per il torneo femminile e quattro per quello maschile, ma nel secondo caso altre due tappe potrebbero essere aggiunte al programma. Si inizierà con le donne a Marcoussis, Parigi, il 15-16 ed il 22-23 maggio, poi ci sarà la pausa per i Giochi Olimpici (26-31 luglio), e si ricomincerà con un evento maschile a Singapore il 29-30 ottobre, seguito da round maschili e femminili congiunti ad Hong Kong il 5-7 novembre, a Dubai il 3-4 dicembre, ed infine a Cape Town il 10-12 dicembre. Tra i Giochi e la tappa di Singapore, però, potrebbero essere inseriti due eventi maschili a Londra e Vancouver. La Nuova Zelanda è campionessa in carica sia al maschile che al ...

Svelato il calendario della stagione 2021 del rugby a 7, che vivrà naturalmente il culmine alle Olimpiadi di Tokyo: le World Series prevedono al momento cinque eventi per il torneo femminile e quattro ...
VIADANA – Mezzo secolo di storia di rugby è l'incipit delle celebrazioni per una ricorrenza davvero importante in quanto il club di via Learco Guerra ha saputo, nei decenni, ...