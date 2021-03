(Di giovedì 4 marzo 2021) In vista di quello che potrebbe essere l’inper il Lazio, la sindaca di, Virginia Raggi, ha emanato una stretta sulladile 18. Unasi sta così preparando perllare lairregolare dida parte di quegli esercizi commerciali che spesso vengono chiamati “minimarket“. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio continuano ad aumentare i casi e le terapie intensive Troppe infatti sono stati gli episodi di assembramento nei loro pressi, soprattutto in quei luoghimovida dove,le 18, tutti i locali ...

poliziadistato : La #PoliziadiStato si unisce all'ultimo commosso saluto, a Roma, all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere V… - CorriereCitta : Roma, ultimo weekend in zona gialla? Task force della Polizia contro la vendita degli alcolici dopo le 18 - ASR_Goalmania : RT @8110JR: L'ho sempre venerato dal primo all'ultimo giorno che ha vestito la maglia della Roma con amore-grinta e sacrificio..2 palle QUA… - LaVitinia : RT @8110JR: L'ho sempre venerato dal primo all'ultimo giorno che ha vestito la maglia della Roma con amore-grinta e sacrificio..2 palle QUA… - 8110JR : L'ho sempre venerato dal primo all'ultimo giorno che ha vestito la maglia della Roma con amore-grinta e sacrificio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ultimo

L'Ultimo Uomo

... per gli azzurri l'obiettivo stagionale è tornare in Champions League . Ecco perché un passo ... specialmente in vista di un calendario tutt'altro che semplice ( Bologna , Milan , Juventus e...... torno dain Calabria, domattina ci sarà la riunione dell'unità di crisi, e dopo aver vagliato ... laddove si dovesse rendere necessario, dalla prima all'ultima parola, dal primo all'punto, ...Roma, 4 mar. (LaPresse) - “In questo momento la priorità sono i vaccini. Dobbiamo sincronizzare la macchina dell'emergenza e il grande lavoro delle Regioni.Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Di fronte al degrado del dibattito interno e alla discussione tutta sul potere il segretario ne ha tratto le conseguenze, compiendo ...