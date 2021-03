Roma, probabile stop alla vendita di alcolici dalle 18 nei minimarket (Di giovedì 4 marzo 2021) La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sta valutando di imporre lo stop alla vendita di alcolici nei minimarket a partire dalle 18. Secondo quanto riportato su Il Messaggiero, la Raggi infatti vorrebbe emanare un’ordinanza già per questo weekand allo scopo di tenere a freno la movida nella Capitale. Il sabato sera e la domenica sera sono molte le persone che si riversano nel centro creando assembramenti. In particolare i giovani, non potendo comprare bevande alcoliche nei bar dopo le 18 a causa delle restrizioni presenti nel nuovo DPCM (che entrerà in vigore dal 6 marzo), opteranno per l’acquisto di questi prodotti nei minimarket. stop alla vendita di alcolici nei ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021) La sindaca di, Virginia Raggi, sta valutando di imporre lodineia partire18. Secondo quanto riportato su Il Messaggiero, la Raggi infatti vorrebbe emanare un’ordinanza già per questo weekand allo scopo di tenere a freno la movida nella Capitale. Il sabato sera e la domenica sera sono molte le persone che si riversano nel centro creando assembramenti. In particolare i giovani, non potendo comprare bevande alcoliche nei bar dopo le 18 a causa delle restrizioni presenti nel nuovo DPCM (che entrerà in vigore dal 6 marzo), opteranno per l’acquisto di questi prodotti neidinei ...

