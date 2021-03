Roma, nascondeva 30.000 dosi di hashish in cameretta: avrebbe ricavato oltre 18.000 euro (Di giovedì 4 marzo 2021) I Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma proseguono costantemente le attività di controllo del territorio. Nel tardo pomeriggio di ieri, avendo ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini della zona dell’Alessandrino che lamentavano il forte odore di hashish provenire da diversi giorni dalle scale di un condominio, sono intervenuti per accertare quanto appreso. Alessandrino: nascondeva 30mila dosi di hashish in camera Giunti sul posto, nei pressi di un condominio di via del Campo, hanno avvertito immediatamente un fortissimo odore di hashish. I successivi approfondimenti hanno permesso di individuare l’appartamento dal quale fuoriusciva il fastidioso odore. Pochi minuti di attesa sono bastati per rintracciare il giovane abitante della casa che, di fronte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) I Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza diproseguono costantemente le attività di controllo del territorio. Nel tardo pomeriggio di ieri, avendo ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini della zona dell’Alessandrino che lamentavano il forte odore diprovenire da diversi giorni dalle scale di un condominio, sono intervenuti per accertare quanto appreso. Alessandrino:30miladiin camera Giunti sul posto, nei pressi di un condominio di via del Campo, hanno avvertito immediatamente un fortissimo odore di. I successivi approfondimenti hanno permesso di individuare l’appartamento dal quale fuoriusciva il fastidioso odore. Pochi minuti di attesa sono bastati per rintracciare il giovane abitante della casa che, di fronte ...

