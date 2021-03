Roma | Mancini pazzo di gioia per il gol di Diawara | ecco la sua esultanza

(Di giovedì 4 marzo 2021)- Un grillo, saltava ovunque festeggiando la vittoria come una finale. E per certi versi il 2 a 1 contro la Fiorentina è stato un match da dentro e fuori , soprattutto in chiave Champions oltre ...

- Un grillo, saltava ovunque festeggiando la vittoria come una finale. E per certi versi il 2 a ... Il "grillo"non si è fermato un attimo al momento del gol di Diawara all'88' , ma anche a ...: (3 - 4 - 2 - 1) Pau Lopez;, Cristante, Kumbulla (dal 81' Smalling); Bruno Peres (dal 81' Karsdorp), Diawara, Veretout (dal 61' Pedro), Spinazzola; L. Pellegrini, Mkhitaryan (dal 67' El ...La Roma torna dal Franchi con tre punti pesantissimi, che la rilanciano nella corsa ad un posto in Champions League. I giallorossi vincono di misura, grazie alla zampata di Diawara, convalidata in un ...Roberto Mancini è stato intervistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia di Parma-Inter, fida che nel 2008 gli consegnò lo Scudetto ...