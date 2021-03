Roma, manca l’acqua nel quartiere Montagnola, ma l’Acea non ha avvisato: cittadini infuriati (Di giovedì 4 marzo 2021) Spesso accade che a causa di alcuni lavori, urgenti o di manutenzione, l’Acea chiuda l’erogazione dell’acqua in alcune zone, dove si svolgono i lavori. Tuttavia, il tutto viene avvisato attraverso gli appositi cartelli, posizionati sui cancelli dei palazzi. Questo non è avvenuto nel quartiere di Montagnola-Poggio Ameno. I cittadini si sono svegliati senza acqua, e senza saperne la motivazione, visto che non erano stati posizionati gli appositi cartelli, o almeno non per l’interezza del quartiere. I cittadini sono infuriati, poiché l’improvvisa mancanza d’acqua senza essere avvisati, è un disagio enorme. Si pensi anche solo a chi ha dei bambini piccoli o delle persone anziane in casa. “Non è possibile una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) Spesso accade che a causa di alcuni lavori, urgenti o di manutenzione,chiuda l’erogazione delin alcune zone, dove si svolgono i lavori. Tuttavia, il tutto vieneattraverso gli appositi cartelli, posizionati sui cancelli dei palazzi. Questo non è avvenuto neldi-Poggio Ameno. Isi sono svegliati senza acqua, e senza saperne la motivazione, visto che non erano stati posizionati gli appositi cartelli, o almeno non per l’interezza del. Isono, poiché l’improvvisanza d’acqua senza essere avvisati, è un disagio enorme. Si pensi anche solo a chi ha dei bambini piccoli o delle persone anziane in casa. “Non è possibile una ...

lemonfromRome : @agony1976 @pisto_gol Quello con la Roma non lo era. E alla Roma ne manca uno grosso come una casa. Invertendo i ri… - CorriereCitta : Roma, manca l’acqua nel quartiere Montagnola, ma l’Acea non ha avvisato: cittadini infuriati - conromoloeremo : @PinoVaccaro77 @ASR55341230 @eleonora_trotta @OfficialASRoma Quando gioca di qualità, fornendo assist o passaggi ch… - consegn2020 : RT @deaBellona: Me fanno morì: però a Roma gli manca il mare. A belli se Roma c'avesse avuto pure er mare tutte le città de tutto er cucuz… - tre_amiche : RT @deaBellona: Me fanno morì: però a Roma gli manca il mare. A belli se Roma c'avesse avuto pure er mare tutte le città de tutto er cucuz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma manca Benevento, ora è crisi, il Verona passeggia al Vigorito. ... forse, stanno pagando un po' anche di tensione rispetto ad un periodo in cui manca la vittoria. Nel recente passato, però, abbiamo fermato la Roma in dieci contro undici, poi se affronti Inter, ...

Elezioni amministrative, si va verso il rinvio per il Covid Tra questi metropoli come Roma, Milano, Napoli, Torino. Il rinvio è sul tavolo del titolare del Viminale Luciana Lamorgese. L'istruttoria è stata conclusa, manca il decreto legge necessario per ...

Elezioni comunali 2021, slittano al 10 e 11 ottobre. Manca solo l'ufficialità RomaToday Chi vivrà, vedrà L'impressione, anzi la certezza, è che, dopo l'esordio di Caltagirone in Mediobanca, l’amministratore delegato Nagel avrà un problema in più ...

Valerio Lundini è un toccasana contro il deficit di attenzione In attesa del duetto a Sanremo con Fulminacci, abbiamo intervistato il comico e autore di ‘Era meglio il libro’, una raccolta di racconti brillanti, assurdi, pieni di svolte inaspettate. «Scrivere mi ...

... forse, stanno pagando un po' anche di tensione rispetto ad un periodo in cuila vittoria. Nel recente passato, però, abbiamo fermato lain dieci contro undici, poi se affronti Inter, ...Tra questi metropoli come, Milano, Napoli, Torino. Il rinvio è sul tavolo del titolare del Viminale Luciana Lamorgese. L'istruttoria è stata conclusa,il decreto legge necessario per ...L'impressione, anzi la certezza, è che, dopo l'esordio di Caltagirone in Mediobanca, l’amministratore delegato Nagel avrà un problema in più ...In attesa del duetto a Sanremo con Fulminacci, abbiamo intervistato il comico e autore di ‘Era meglio il libro’, una raccolta di racconti brillanti, assurdi, pieni di svolte inaspettate. «Scrivere mi ...