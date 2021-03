Roma, l’8 marzo sciopero dei mezzi: a rischio bus, metro e ferrovie (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Lunedì 8 marzo, a Roma, trasporto pubblico a rischio per gli scioperi generali di 24 ore proclamati dai sindacati Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. L’agitazione interesserà la rete Atac (autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle ore 8.30 e dalle 17 alle 20. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Lunedì 8 marzo, a Roma, trasporto pubblico a rischio per gli scioperi generali di 24 ore proclamati dai sindacati Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. L’agitazione interesserà la rete Atac (autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle ore 8.30 e dalle 17 alle 20.

EsthDay : lucarinigiac: L'8 marzo a La7d 'Tutte a casa', docufilm su donne e lockdown | ROMA - In occasione dell'8 marzo, ad… - wordsandmore1 : ? Il progetto OVER / Emergenze Teatrali, nato dall’esperienza di Argot Produzioni di Roma, è pensato per valorizzar… - Gianpax1 : @MerdaFrank Non ho detto che non è rigore, ho solo fatto notare che è l'ennesimo rigore, e lo trovo curioso in 25 p… - Coach77Dario : @PBPcalcio La Roma l’hai tenuta in vita Devi stare a più 8 se hai Udinese in casa e loro vanno a Firenze dopo aver perso con noi - Maxredblack1 : @DavidBasco86 Eh esatto pensi a mantenere la posizione... cosa che non stanno facendo. Sembra che perso il 1 posto… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’8 Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE