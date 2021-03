Roma Genoa: probabili formazioni e tv (Di giovedì 4 marzo 2021) Domenica 7 marzo 2021 alle 12.30 all’Olimpico si disputerà Roma Genoa, gara valida per la 26° giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la Roma ha superato per 2 a 1 la Fiorentina all’Artemio Franchi, grazie alle reti di Spinazzola e Diawara. I giallorossi occupano la quinta posizione a quota 47 punti, a -2 da Juve e Atalanta e nei prossimi 14 giorni, prima della sosta, dovranno affrontare ben cinque sfide. La Roma punta alla zona Champions ed è consapevole che dopo la sconfitta casalinga contro il Milan non può permettersi più simili passi falsi, soprattutto all’Olimpico. Il Genoa ha pareggiato 1 a 1 con la Sampdoria nel Derby della Lanterna. A Zappacosta ha risposto Tonelli. I rossoblù si trovano al tredicesimo posto in classifica con 27 punti, a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Domenica 7 marzo 2021 alle 12.30 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la 26° giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha superato per 2 a 1 la Fiorentina all’Artemio Franchi, grazie alle reti di Spinazzola e Diawara. I giallorossi occupano la quinta posizione a quota 47 punti, a -2 da Juve e Atalanta e nei prossimi 14 giorni, prima della sosta, dovranno affrontare ben cinque sfide. Lapunta alla zona Champions ed è consapevole che dopo la sconfitta casalinga contro il Milan non può permettersi più simili passi falsi, soprattutto all’Olimpico. Ilha pareggiato 1 a 1 con la Sampdoria nel Derby della Lanterna. A Zappacosta ha risposto Tonelli. I rossoblù si trovano al tredicesimo posto in classifica con 27 punti, a ...

