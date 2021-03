Ritorno Alla Didattica a Distanza, La Critica di Faraone: La Scuola non è La Serie B (Di giovedì 4 marzo 2021) Il senatore Davide Faraone Critica la scelta di chiudere le scuole. “Dobbiamo fare valutazioni solo sulla base degli indici Rt senza mai considerare la Scuola come la Serie b: quando ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 4 marzo 2021) Il senatore Davidela scelta di chiudere le scuole. “Dobbiamo fare valutazioni solo sulla base degli indici Rt senza mai considerare lacome lab: quando ...

matteosalvinimi : A Roma con il segretario di Stato Teodoro Lonfernini (ministro del lavoro) e la delegazione di #SanMarino. Entro fi… - pierofassino : Approvata all’unanimità in Comm. Esteri Risoluzione sulla Birmania. Urge l’intervento della comunità internazionale… - matteosalvinimi : Qui Sardegna, prima regione d’Italia in zona bianca: sia di buon auspicio per un graduale ritorno alla normalità ne… - RSaluzzi : @Platone6262 Ecco, io a questi infami senza ritorno riserverei il trattamento che Ragnar Lothbrok applica ai nemici… - millielovessuga : non so cosa stia succedendo al IG di Day ma spero che la sua social manager possa risolvere al più presto ... vado… -