Ristori: dopo lo stop ho pensato seriamente di chiudere la mia azienda (Di giovedì 4 marzo 2021) di Claudia Della Lunga Faccio parte della categoria degli allestitori fieristici da 24 anni, da quando mio padre, fondatore dell’azienda, ci ha lasciato anzitempo. E allora, a soli 21 anni, mi sono fatta carico di una grande responsabilità, guidata dal coraggio e dalla forza di volontà e dall’aiuto di tre valorosi soci! Ho imparato moltissimo, è stato un bel percorso di crescita emotiva e professionale, con soddisfazioni e anche molte delusioni. Oggi ho 45 anni, sono sempre a capo dell’azienda che ormai non lavora da un anno; l’ultima fiera è stata “Lineapelle” a Milano Rho, e ne siamo usciti scappando il 21 febbraio 2020. Oggi, dopo un anno in cui ho cercato di essere sempre ottimista, ho pensato seriamente di chiudere, di gettare la spugna perché, oltre a non poter esercitare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) di Claudia Della Lunga Faccio parte della categoria degli allestitori fieristici da 24 anni, da quando mio padre, fondatore dell’, ci ha lasciato anzitempo. E allora, a soli 21 anni, mi sono fatta carico di una grande responsabilità, guidata dal coraggio e dalla forza di volontà e dall’aiuto di tre valorosi soci! Ho imparato moltissimo, è stato un bel percorso di crescita emotiva e professionale, con soddisfazioni e anche molte delusioni. Oggi ho 45 anni, sono sempre a capo dell’che ormai non lavora da un anno; l’ultima fiera è stata “Lineapelle” a Milano Rho, e ne siamo usciti scappando il 21 febbraio 2020. Oggi,un anno in cui ho cercato di essere sempre ottimista, hodi, di gettare la spugna perché, oltre a non poter esercitare il ...

