Riforma pensioni 2021, ultimissime: urgente un'alfabetizzazione sociale (Di giovedì 4 marzo 2021) In questi giorni il tema della Riforma delle pensioni é tornato sempre più in voga specie sui social, da quando si é insediato il nuovo Governo Draghi sono in molti a cercare di capire cosa succederà post quota 100. Tra quanti ambiscono ad una Riforma pensioni maggiormente equa non vi sono solo quanti confidano nella flessibilità in uscita dai 62 o quanti ambiscono alla quota 41, ma vi sono soprattutto le donne, che sperano, dai futuri incontri tra Governo e parti sociali, emerga sempre più forte l'invito ad andare verso una parità di genere salariale, pensionistica e soprattutto che parta dalle mura domestiche. Su questo Orietta Armiliato, amministratrcie del CODS, non ha alcun dubbio, serve un'urgente alfabetizzazione sociale. Non é possibile nel ...

