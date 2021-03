Ricordo di Ettore Spalletti, l’artista-asceta che cercava il colore assoluto (Di giovedì 4 marzo 2021) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Nella mostra tenuta a Pescara nella Galleria “ Vistamare Studio”, diretta da Benedetta Spalletti, insieme a Ettore Spalletti troviamo Mimmo Jodice, Rova Barba, Bethar Huws ed Haim Steinbach. Il Ricordo dell’artista Ettore Spalletti, scomparso nell’ottobre 2019, mi muove a scrivere di lui. l’artista, nato in provincia di Pescara nel 1940, cominciò a farsi notare nel 1970. Ben presto espose più volte alla Biennale di Venezia (vi fu nel 1982, 1993, 1995, 1997) espose una Personale a Parigi nel 1991, a New York nel 1993, ad Anversa nel 1995, a Strasburgo nel 1998-99 e fu a Napoli, nella Reggia di Capodimonte, nel 1999. Usciva dalla sua casa di Spoltore in provincia di Pescara solo per portare volentieri le sue opere in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Nella mostra tenuta a Pescara nella Galleria “ Vistamare Studio”, diretta da Benedetta, insieme atroviamo Mimmo Jodice, Rova Barba, Bethar Huws ed Haim Steinbach. Ildel, scomparso nell’ottobre 2019, mi muove a scrivere di lui., nato in provincia di Pescara nel 1940, cominciò a farsi notare nel 1970. Ben presto espose più volte alla Biennale di Venezia (vi fu nel 1982, 1993, 1995, 1997) espose una Personale a Parigi nel 1991, a New York nel 1993, ad Anversa nel 1995, a Strasburgo nel 1998-99 e fu a Napoli, nella Reggia di Capodimonte, nel 1999. Usciva dalla sua casa di Spoltore in provincia di Pescara solo per portare volentieri le sue opere in ...

ettore_raimondo : RT @AlbaTaish: Un’aria antica sfiora i tetti rosa tingendo i pensieri di antico e polveroso. Profuma di zucchero e ricordo. Buongiorno ?? #2… - ettore_raimondo : RT @DAXdB: Il ricordo delle cose passate non è necessariamente il ricordo di come siano state veramente. Marcel Proust ??web - ettore_raimondo : Vi sblocco un ricordo, la scena più bella di tutti i film di Don Camillo: - GazzChianti : GREVE IN CHIANTI - Per una vita dentro le nostre giornate: addio Betty, fai buon viaggio. Per 40 anni al bancone di… - PaolaMecali : @Ettore_Rosato Ricordo ancora le sue lezioni di diritto civile alla Scuola di preparazione per l’esame di Avvocato;… -