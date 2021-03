Ricerca Covid, l'Italia tra i primi cinque Paesi al mondo. La Sapienza sorpassa Oxford (Di giovedì 4 marzo 2021) Un risultato molto prestigioso per gli atenei di casa nostra. Secondo la classifica QS World University Rankings, le università Italiane hanno conseguito nell'anno eccellenti risultati nella Ricerca... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 marzo 2021) Un risultato molto prestigioso per gli atenei di casa nostra. Secondo la classifica QS World University Rankings, le universitàne hanno conseguito nell'anno eccellenti risultati nella...

repubblica : ?? Universita': Italia tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca sul Covid. E la Sapienza scalza Oxford nel p… - eziomauro : L'Italia è uno dei cinque migliori Paesi al mondo per la ricerca sul Covid - Pontifex_it : Chiedo ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi internazionali, di cooperare nella ricerca di una… - IsabellaCeccari : RT @franciungaro: L'#università #Italiana nella '#top5' mondiale per la #ricerca sul Covid 19 L'analisi di @worlduniranking vede l'@UniboMa… - cuba98w : RT @potere_alpopolo: ??Lo sapevi? ??La ricerca sui vaccini è al 100% PUBBLICA ma i profitti sono PRIVATI. ?????I contratti dell'UE con mult… -