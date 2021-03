Riccardo | dopo Ida ritorna il sereno | “Sono innamorato”

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 4 marzo 2021)Guarnieri e Roberta Di Padua lasciano finalmente lo studio insieme? Lo scopriremo oggi nella puntata che andrà in onda alle 14.45 su Canale 5. Uomini e Donne:ha perso la testa per leiGuarnieri e Roberta Di Paduaal centro del clamore mediatico dallo scorso 24 febbraio, giornata nella quale si è tenuta la registrazione della puntata di Uomini e Donne nella quale sireciprocamente scelti, dando vita alle aspettative di milioni di telespettatori, che da mesi e mesi speravano di vederli insieme varcare lo studio. Il coronamento del loro sogno d’amore, salvo imprecisioni, dovrebbe essere trasmesso oggi, 4 marzo 2021. Non cinotizie certe che circolano sul web, ma potrebbe essere trasmessa proprio oggi la fatidica e romantica ...