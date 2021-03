Renzi d’Arabia | l’imbarazzante difesa di Italia Viva La ministra Bonetti sfida il ridicolo | Riyad sta allargando i diritti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ladelle Pari Opportunità, Elena, ci riprova. Non contenta delle performance del suo leader che è andato in Arabia Saudita a glorificare il principe ereditario fortemente sospettato dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi (leggi l’articolo) e di cui abbiamo molto scritto, ha definito quella nazione come “baluardo alla lotta al terrorismo” e che “ha iniziato un percorso per l’allargamento dei”. Cioè l’esatto contrario di quello che sta facendo l’Arabia Saudita. Insomma, se l’appoggio dell’ex primo ministro appare incredibile, lo è ancor di più questa tardiva presa di posizione di una sua fedelissima, evidentemente oltremodo riconoscente per quanto il suo leader ha fatto per lei. Queste dichiarazioni sono gravi non solo perché vengono oltretutto da una donna, ma vengono anche da un ministro che deve ...