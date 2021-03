fisco24_info : Recovery, Fortis (Fondazione Edison): 'Per ripresa serve riforma Pa e crescita Mezzogiorno': Per vedere una crescit… - fond_edison : Investimenti, turismo e vaccini. Marco Fortis e le priorità del governo - FabioGalluzzo : Intervista a #MarcoFortis vicepresidente della @fond_edison: 'Giusta la cabina di regia interna al #Mef, bisogna la… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fortis

Adnkronos

Ecco dunque che emerge l'incapacità del Paese di spendere i soldi che ha, e non parlo delPlan ma dei fondi precedenti. Non è un buon preludio., siamo al quinto decreto ristori, ...... including the temporary suspension of non - payment disconnects and late fees, delayed customer rate increases and the deferredof costs. Community investments byand our utilities ...Fare presto. E bene. Tra poco più di quaranta giorni il Recovery Plan italiano dovrà essere sulla scrivania di Ursula von der Leyen. E su quel piano ci sarà la firma di Mario Draghi. Non sarà facile s ...