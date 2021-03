Real Madrid, non si rinuncia a Sergio Ramos: l’offerta per il rinnovo (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Real Madrid non vorrebbe perdere Sergio Ramos in estate: ecco l’offerta per il rinnovo annuale al capitano dei Blancos. I dettagli Il futuro di Sergio Ramos sembra essere ancora tenebroso: il difensore, baluardo e bandiera del Real Madrid, potrebbe salutare in estate andando via a parametro zero. Florentino Perez però non si rassegna a perderlo in estate e secondo quanto riportato da ABC avrebbe formulato una ricca offerta a Sergio Ramos: rinnovo annuale alle stesse cifre del contratto in essere, ovvero 12 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilnon vorrebbe perderein estate: eccoper ilannuale al capitano dei Blancos. I dettagli Il futuro disembra essere ancora tenebroso: il difensore, baluardo e bandiera del, potrebbe salutare in estate andando via a parametro zero. Florentino Perez però non si rassegna a perderlo in estate e secondo quanto riportato da ABC avrebbe formulato una ricca offerta aannuale alle stesse cifre del contratto in essere, ovvero 12 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

