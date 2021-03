Real Madrid | Benzema | “L’addio di CR7 ha cambiato il mio ruolo Tyson il mio idolo”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 4 marzo 2021) Karimdopo l'addio di Cristiano Ronaldo ha assunto un'importanza ancora maggiore nel. Il francese ha spiegato a El Paìs come l'addio di CR7 abbia contribuito al suo cambio dinell'attacco dei Blancos: "L'addio di Cristiano mi ha permesso di svolgere undiverso. Lui segnava 50 gol ogni anno e io dovevo adattarmi al suo gioco. Ma è uno dei migliori al mondo ed ero felice di giocare accanto a lui". Non manca una battuta disul tecnico delZinedine Zidane: "Per me è come un fratello maggiore per me, mi dà sempre consigli. Idoli sportivi? Nel calcio ho amato Ronaldo il Fenomeno. E ammiro: entrambi veniamo dal basso e piano piano siamo risaliti. Non abbiamo mai avuto la vita facile e non ci hanno mai ...