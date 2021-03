Real Madrid-Atalanta, out anche Mariano: emergenza blancos, Gasperini studia l’impresa a Valdebebas (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Atalanta sogna il trionfo contro il Real Madrid.La partita d'andata degli ottavi di Champions League tra i bergamaschi e la formazione blanca, aveva lasciato molteplici rimpianti per via del risultato favorevole agli ospiti. Un match preparato nei minimi dettagli da Gian Piero Gasperini e dal suo staff, cambiato totalmente dopo soli 17' per l'espulsione abbastanza generosa di Remo Freuler. Una rete da recuperare ma tanta fiducia per quello che sarà l'atto secondo di una sfida intensa e dai molteplici spunti d'interesse in quel di Valdebebas.Papu Gómez, da Bergamo a Siviglia passando per l’Argentina: adesso ecco il nuovo ristorante dell’ex AtalantaAlcune buone notizie per i nerazzurri, infatti, arrivano proprio dal quartier generale Madridista, nel quale questa ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) L'sogna il trionfo contro il.La partita d'andata degli ottavi di Champions League tra i bergamaschi e la formazione blanca, aveva lasciato molteplici rimpianti per via del risultato favorevole agli ospiti. Un match preparato nei minimi dettagli da Gian Pieroe dal suo staff, cambiato totalmente dopo soli 17' per l'espulsione abbastanza generosa di Remo Freuler. Una rete da recuperare ma tanta fiducia per quello che sarà l'atto secondo di una sfida intensa e dai molteplici spunti d'interesse in quel di.Papu Gómez, da Bergamo a Siviglia passando per l’Argentina: adesso ecco il nuovo ristorante dell’exAlcune buone notizie per i nerazzurri, infatti, arrivano proprio dal quartier generaleista, nel quale questa ...

SkyTG24 : Corte Ue, per Real e Barcellona aiuti di Stato illeciti - SkySport : Barcellona, Real, Osasuna e Athletic: aiuti di stato illeciti per la Corte di Giustizia Ue - sportface2016 : #calcio #RealMadrid, le parole di Karim #Benzema: 'L'addio di #Ronaldo mi ha permesso di fare un ruolo diverso, m… - andre85milan : RT @FMCROfficial: In tutta Europa si stanno spaccando tutti, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, Juventus, Milan con un… - FMCROfficial : In tutta Europa si stanno spaccando tutti, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, Juventus, Milan… -