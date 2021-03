“Qui ci lascia le penne…”: Fiorello racconta il retroscena legato al direttore di palcoscenico di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) Intervento ai microfoni del gradevole programma della mattina di Radio 1 ‘Forrest’ per Fiorello. Nella settimana di Sanremo i conduttori del programma Luca Bottura e La Laura non possono non parlare del Festival della canzone italiana e lo hanno fatto con il mattatore del programma, spalla ideale del conduttore Amadeus, Rosario “amorino” Fiorello (chiamato così da La Laura, che replica la gag di ieri, quando Fiorello ha parlato con Amadeus dei propri nomignoli di coppia). Tra gli aspetti di cui ha parlato durante la chiacchierata, Fiorello è tornato sul momento di commozione ieri durante la conferenza stampa (un momento di commozione che stava venendo replicato al pensiero della generazione di sua figlia – e della sua generazione – che sta perdendo uno dei migliori della sua vita) ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 marzo 2021) Intervento ai microfoni del gradevole programma della mattina di Radio 1 ‘Forrest’ per. Nella settimana dii conduttori del programma Luca Bottura e La Laura non possono non parlare del Festival della canzone italiana e lo hanno fatto con il mattatore del programma, spalla ideale del conduttore Amadeus, Rosario “amorino”(chiamato così da La Laura, che replica la gag di ieri, quandoha parlato con Amadeus dei propri nomignoli di coppia). Tra gli aspetti di cui ha parlato durante la chiacchierata,è tornato sul momento di commozione ieri durante la conferenza stampa (un momento di commozione che stava venendo replicato al pensiero della generazione di sua figlia – e della sua generazione – che sta perdendo uno dei migliori della sua vita) ma ...

AladdinEJasminn : guarda io come te nn ci capivo niente dammi retta lascia stare che qui stanno di fuori.. cmq niente di che davvero.… - Sweetdr04042240 : @ItsmeLavinia_ Davvero lascia perdere, perché qualsiasi cosa viene qui, continua ad essere travisata da quei pochi… - Deltacetum : @FreddieTee @Ilamaiunagioia @fiamma1990 @loveyourfaults A paragone anche la stessa Diana si comportò meglio. Lei er… - mariasamsara01 : @carloemme50 'È uno di quei giorni in cui ti prende la malinconia e tutto il giorno non ti lascia più'. Bella canzo… - P1Uby : Oggi vojo lascià un mio piccolo racconto qui. Se vi va, leggete! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Qui lascia Annuncio in diretta dell'Ex del Gf Vip: dall'abbandono del padre al cinema ... che fin qui non ci sarebbe nulla di male se non per il fatto che all'epoca fosse fidanzato. Quest'... Ma ciò che lascia basito il pubblico è la confessione sull'abbandono del padre ?continua sotto ...

Nomine e bandi alla Regione, Granato: 'strano concetto di ordinaria amministrazione' CATANZARO " "Il rinvio ad ottobre del prossimo voto che riguarderà comunali, provinciali e suppletive lascia pensare che le urne slittino al 10 e 11 ottobre anche in Calabria. Questo significa che il presidente facente funzioni, Nino Spirlì, e la sua maggioranza senza controllo potranno continuare ...

“Qui ci lascia le penne…”: Fiorello racconta il retroscena legato al direttore di palcoscenico di Sanremo Periodico Italiano Palazzo Franchetti, il Novecento dell’arte a Venezia tra i fasti del passato Da decenni Palazzo Franchetti è uno dei più importanti luoghi della cultura contemporanea in Laguna. Oggi ha riaperto al pubblico proponendo una collezione inedita di Maestri del XX secolo ...

Perez lascia fuori dal frigo il gol sicurezza Il peccato capitale del tridente che toglie un uomo a centrocampo ma il vero punto di svolta è la colossale occasione mancata ...

... che finnon ci sarebbe nulla di male se non per il fatto che all'epoca fosse fidanzato. Quest'... Ma ciò chebasito il pubblico è la confessione sull'abbandono del padre ?continua sotto ...CATANZARO " "Il rinvio ad ottobre del prossimo voto che riguarderà comunali, provinciali e suppletivepensare che le urne slittino al 10 e 11 ottobre anche in Calabria. Questo significa che il presidente facente funzioni, Nino Spirlì, e la sua maggioranza senza controllo potranno continuare ...Da decenni Palazzo Franchetti è uno dei più importanti luoghi della cultura contemporanea in Laguna. Oggi ha riaperto al pubblico proponendo una collezione inedita di Maestri del XX secolo ...Il peccato capitale del tridente che toglie un uomo a centrocampo ma il vero punto di svolta è la colossale occasione mancata ...