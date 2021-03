Questo sosia di Freddie Mercury? Già arrestato | grosso caso a Sanremo | beccato così dalle telecamere

(Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la puntata di giovedì 4 marzo di Ore 14, la trasmissione in onda su Rai2, è accaduto un episodio a dir poco singolare collegato al Festival di2021. Fuori dal teatro Ariston c'erano due inviati d'eccezione, Red Ronnie e Veronica Maya: a un certo punto si sono avvicinati a undi, che ha attirato l'attenzione dei passanti e soprattutto dellegrazie al suo travestimento, completo di microfono. L'imitatore però non indossava né aveva con sé la mascherina e perè stato immediatamente ripreso da Milo Infante, che dallo studio gli ha chiesto invano di munirsi dello strumento di protezione individuale che è obbligatorio a causa dell'emergenza coronavirus. “Dobbiamo spostarci - ha dichiarato il conduttore di Rai2 rivolgendosi ai ...

...pomeriggio sarebbe stato il mancato uso della mascherina nelle esibizioni estemporanee che Venery " grande fan dei Queen " ha tenuto nelle ultime ore per le strade di Sanremo. Secondo il,...E comunque non siamo noi quelli dei bookmaker, sono dei". Volete sdoganare il trash dei ... Insomma, sono particolarmente sensibile inperiodo". Anche i rapper piangono? Michielin: "...Un’avventura dal viaggio a l’esibizione tra mille controlli anti covid…che mi ha dato la possibilità di crescere artisticamente e spiritualmente”, dichiara l’artista ciancianese. Alberto Cannatella, c ...L'artista improvvisato, al secolo Piero Venery, si è giustificato di fronte alle forze dell'ordine: con la mascherina non si capisce che sono "una leggenda" ...