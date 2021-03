“Quarta mafia” | il libro di Antonio Larongia che racconta la mafia foggiana | “L’organizzazione più feroce e violenta d’Italia” – Il booktrailer

(Di giovedì 4 marzo 2021) La “” è la definizione mediatica dei clan foggiani, una criminalità emergente che coniuga arcaicità e modernità, localismo e globalizzazione. Una organizzazione rimasta a lungo invisibile rispetto a quelle tradizionali, solo perché pocota e conosciuta. Capace, però, al pari dellasiciliana, della camorra e della ‘ndrangheta di irradiarsi in tutto il Paese e di sgretolare la sicurezza pubblica anche in territori lontani dalla sua zona di origine. La Società, lagarganica e lacerignolana sonote come non è stato mai fatto, attraverso quarant’anni di vicende di sangue tratte da fonti giudiziarie e da documenti investigativi. ...

Le mafie non crescono in un istante. Il seme germoglia, le radici affondano, la pianta cresce e se nessuno la recide infesta ovunque può. Nel Tavoliere, nel "granaio d'Italia", uno dei semi della "Qua ...La "quarta mafia" è la definizione mediatica dei clan foggiani, una criminalità emergente che coniuga arcaicità e modernità, localismo e globalizzazione. Un'organizzazione rimasta a lungo invisibile r ...