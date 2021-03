Quanto costano i gioielli di Elodie al Festival di Sanremo? La cifra da capogiro (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda puntata del Festival di Sanremo ha visto spiccare, fra gli altri protagonisti, la cantante Elodie. L’artista ha affiancato Amadeus come co-conduttrice, esibendosi in un medley dei suoi successi, Guaranà, Andromeda – presentata proprio lo scorso Sanremo – Nero Bali e Margarita, cantata originariamente con il rapper Marracash, con il quale è fidanzata da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda puntata deldiha visto spiccare, fra gli altri protagonisti, la cantante. L’artista ha affiancato Amadeus come co-conduttrice, esibendosi in un medley dei suoi successi, Guaranà, Andromeda – presentata proprio lo scorso– Nero Bali e Margarita, cantata originariamente con il rapper Marracash, con il quale è fidanzata da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

_CFerre_ : @Entreri41 @claudio_2022 @VotersItalia la vedo la vedo, credimi sono auto private. poi anche quelle in leasing, una… - lukesk1698 : Nessuno: I giornali italiani: Sisi Elodie se la cava MA VOLETE SAPERE QUANTO COSTANO GLI ORECCHINI? ECCO LA CIFRA… - didsturbata : @ffffbollicine comincia a mettere i soldi da parte ora che altrimenti ti trovi prosciugata per quanto costano - themisfitsclass : La collana e il bracciale quanto costano? Più dell’Ariston stesso? #Sanremo2021 - flydownbaby_ : RT @ss4ud4de: non gli orecchini di Elodie che costano quanto il montepremi di Pippo -