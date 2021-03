Quali regioni rischiano di tornare rosse o arancioni dalla prossima settimana (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel weekend è atteso un nuovo bollettino sui contagi da Coronavirus e molte regioni potrebbero cambiare colore, finendo nelle tanto temute zone rosse e arancioni ovvero quelle in cui sono più rigide le restrizioni. D’altronde le varianti del Covid stanno creando numerosi problemi di gestione, con i contagi aumentati in modo esponenziale nelle ultime settimane. Alcune regioni sono tornate rosse, altre potrebbero diventarlo a partire dalla prossima settimana. E ancora, alcune regioni ad oggi inserite in fascia gialla potrebbero invece dover fare i conti con un ritorno in zona arancione. Scopriamo Quali sono le regioni che rischiano il cambio di colore dopo il nuovo monitoraggio. Come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel weekend è atteso un nuovo bollettino sui contagi da Coronavirus e moltepotrebbero cambiare colore, finendo nelle tanto temute zoneovvero quelle in cui sono più rigide le restrizioni. D’altronde le varianti del Covid stanno creando numerosi problemi di gestione, con i contagi aumentati in modo esponenziale nelle ultime settimane. Alcunesono tornate, altre potrebbero diventarlo a partire. E ancora, alcunead oggi inserite in fascia gialla potrebbero invece dover fare i conti con un ritorno in zona arancione. Scopriamosono lecheil cambio di colore dopo il nuovo monitoraggio. Come ...

