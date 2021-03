Quali Regioni rischiano di diventare zona rossa o arancione lunedì 8 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Considerando l’andamento dei contagi, forse quello di venerdì è uno dei monitoraggi più attesi delle ultime settimane. Molte Regioni saranno costrette ad aumentare le misure restrittive, e quindi a cambiare i loro colori passando in zona arancione o rossa. A preoccupare principalmente, infatti, è il diffondersi delle nuove varianti che ha colpito in particolare modo anche i più giovani. Vediamo Quali territori potrebbero svegliarsi in una nuova fascia lunedì mattina. Colori Regioni, Quali rischiano la zona rossa I colori delle Regioni, quindi, potrebbero cambiare in modo significativo, costringendo molti territori a diventare zona ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Considerando l’andamento dei contagi, forse quello di venerdì è uno dei monitoraggi più attesi delle ultime settimane. Moltesaranno costrette ad aumentare le misure restrittive, e quindi a cambiare i loro colori passando in. A preoccupare principalmente, infatti, è il diffondersi delle nuove varianti che ha colpito in particolare modo anche i più giovani. Vediamoterritori potrebbero svegliarsi in una nuova fasciamattina. ColorilaI colori delle, quindi, potrebbero cambiare in modo significativo, costringendo molti territori a...

