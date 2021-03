'Promesse mai confermate e in Parlamento profilo sempre basso'. E ora anche gli industriali bacchettano la politica

(Di giovedì 4 marzo 2021) ANCONA - C'è un problema di fondo che le Marche non riescono a scrollarsi di dosso. È quello di una divisione fra i territori che si ripercuote inevitabilmente in tutte le stanze dei bottoni, da Roma ...

NiccMattiAlEmma : RT @loujshuvg: “Non hai fatto mai promesse ma le hai mantenute tutte” #tzvip - Tommymiore : RT @loujshuvg: “Non hai fatto mai promesse ma le hai mantenute tutte” #tzvip - Bea35902354 : RT @loujshuvg: “Non hai fatto mai promesse ma le hai mantenute tutte” #tzvip - Millyzampa87 : RT @loujshuvg: “Non hai fatto mai promesse ma le hai mantenute tutte” #tzvip - prettyplume_ : RT @loujshuvg: “Non hai fatto mai promesse ma le hai mantenute tutte” #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Promesse mai

Corriere Adriatico

Restano indietro, si lasciano sfuggire le occasioni migliori per mettere finalmente un punto a progetti attesi per decenni erealizzati. E poi gli imprenditori: che chiedono infrastrutture ...... della Casa natale di Salvatore Quasimodo non staremo tranquilli perché già in altre occasioni, anche in provincia di Ragusa, si sono avutee interessamenti, però senza arrivareal ...Quella di Lea e Angelo, entrambi 86enni, di Monselice (Padova) è la storia di una “relazione come tempo di cura”: ...