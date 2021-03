Principe Filippo | nuovo intervento | paura nella Royal Family

(Di giovedì 4 marzo 2021) . Il marito della Regina Elisabetta è stato ricoverato giorni fa per un’infezione, aggiornamento sulle condizioni del marito della Regina Elisabetta (Foto: Getty)Ildi Londra, marito della Regina Elisabetta II, ha subito una piccola operazione nelle ultime ore per alcuni problemi cardiaci collegati all’infezione L'articolo proviene da Inews.it.

operato al cuore, il messaggio della Regina Più tardi la regina Elisabetta , 95 anni ad aprile e sposata conda oltre 73 anni, ha fatto diffondere dal palazzo una foto di ...Ilè stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra il 16 febbraio scorso per 'motivi precauzionali' dopo aver avvertito un malore. Lunedì è stato trasferito al St. ...Buckingham Palace ha fatto sapere che il principe Filippo è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore. L’operazione è riuscita e il 99enne resta in ospedale. Il duca di Edimburgo, marito de ...Il principe Filippo è stato sottoposto "con successo" ad una "procedura" per curare una condizione cardiaca preesistente. Lo ha annunciato Buckingham Palace, riferendo che l'intervento, la cui natura ...