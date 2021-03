Prince | clochard morto in stazione | “Ci ha insegnato a sorridere | nonostante tutto”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 marzo 2021) AnimKwaku per tutti era semplicemente. Da tempo passava le sue notti ina Bergamo, dove èmercoledì mattina a seguito di un malore. Di lui si sa poco, pochissimo. Originario del Ghana, aveva 56 anni. Quel poco lo raccontano i City Angels, i volontari con basco azzurro e giubba rossa che portano cibo e coperte ai senzatetto. Proprio la sera prima, erano passati a portargli l’ultimo tè caldo durante il turno in città. “Dormiva in un’area di passaggio, dove è facile essere infastiditi. Eppure non perdeva mai la calma. Era un uomo pacifico e sorridente – dice il coordinatore Francesco Graziano -. Quando parliamo con un utente di strada – spiega – siamo sempre un po’ sul chi va là”. Perché di fronte si hanno persone che vivono in condizioni difficili, se non estreme. Qualcuno ha problemi di ...