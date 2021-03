Premier League | vincono Tottenham e Liverpool Colpo Chelsea e Liverpool

tuttosport : #Klopp: 'Priorità ai club, niente giocatori alle nazionali' ?? - tancredipalmeri : La Fifa ha prodotto uno studio sul campionato più livellato al mondo, basato sul livello di difficoltà nel vincere… - SkySport : Ancelotti: 'Pirlo e Gattuso possono superare ogni problema. Scudetto? Spero Milan, ma...' - Fprime86 : RT @cmdotcom: Premier League: vincono #Tottenham ed #Everton. #Liverpool ko in casa, il #Chelsea passa con #Mount - passionepremier : Il Liverpool batte il proprio record negativo: 0-1 contro il Chelsea -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

Lo slovacco ha nuovamente attirato su di sé gli interessi di tanti club importanti a livello europeo, soprattutto indopo che il Tottenham ci aveva provato parecchio in estate. Come ...Spread the love Si chiude la 27esima giornata di, in programma tre partite....Offerta Speciale, sconto del 56%. In occasione della ripartenza delle coppe europee puoi leggere il tuo quotidiano sportivo a soli 23 centesimi al giorno! Offerta valida solo fino ...Vittorie 1-0 in trasferta per Ancelotti (rete di Richarlison contro il West Bromwich) e Mourinho (autorete del Fulham): la corsa all'Europa è sempre più agguerrita. E ora tocca a Liverpool-Chelsea ...