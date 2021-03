Premier, il Chelsea passa di misura ad Anfield. Decisivo il gol di Mount (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Chelsea vince il big match di Premier League in programma questa sera ad Anfield Road contro il Liverpool. A decidere la sfida di Anfield è un gol di Mount su assist di Kanté al 42?, i Blues si sono visti annullare anche una rete dal VAR al 24? con Werner. La squadra di Tuchel è quarta in classifica a quota 47 punti, i Reds restano al settimo posto con 43. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Ilvince il big match diLeague in programma questa sera adRoad contro il Liverpool. A decidere la sfida diè un gol disu assist di Kanté al 42?, i Blues si sono visti annullare anche una rete dal VAR al 24? con Werner. La squadra di Tuchel è quarta in classifica a quota 47 punti, i Reds restano al settimo posto con 43. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Liverpool-Chelsea 0-1, gol e highlights: decide una rete di Mount: La formazione di Klopp perde la sua quinta gara… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #PremierLeague: sprofonda il #Liverpool, vola il #Chelsea. Vincono anche #Everton e #Tottenham - sportli26181512 : Liverpool-Chelsea 0-1: Nella ventinovesima giornata della Premier League, vittoria esterna per il Chelsea. Sul terr… - Mediagol : #PremierLeague, Liverpool-Chelsea 0-1: Tuchel batte Klopp e sogna la Champions League. La classifica - derbynewsitalia : In Premier League, Mount si prende Anfield: colpo Chelsea, Liverpool sempre più giù. I blues volano in zona Champio… -