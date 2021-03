Precari Agenas, nessun passo in avanti: “Il ministero della Salute non ha rispettato gli impegni” (Di giovedì 4 marzo 2021) nessun passo in avanti per i Precari Agenas, da inizio gennaio diventati disoccupati. I 70 ex dipendenti, che da anni aspettavano di essere regolarizzati, sono ancora senza lavoro. È servita a poco la protesta sotto il ministero della Salute, a Roma, e il colloquio al tavolo del ministero con i responsabili territoriali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. “nessun passo avanti e nessuna trasparenza – si legge nel comunicato apparso sulla pagina Facebook CISL FP Roma&Lazio – In barba agli impegni presi, il ministero della Salute sta lasciando i Precari, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 marzo 2021)inper i, da inizio gennaio diventati disoccupati. I 70 ex dipendenti, che da anni aspettavano di essere regolarizzati, sono ancora senza lavoro. È servita a poco la protesta sotto il, a Roma, e il colloquio al tavolo delcon i responsabili territoriali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. “a trasparenza – si legge nel comunicato apparso sulla pagina Facebook CISL FP Roma&Lazio – In barba aglipresi, ilsta lasciando i, ...

radioromait : Precari Agenas, nessun passo in avanti: “Il ministero della Salute non ha rispettato gli impegni” - italiaserait : Precari Agenas, nessun passo in avanti: “Il ministero della salute non ha rispettato gli impegni” - antonioamantini : RT @fpcgilromalazio: Precari @Agenas_Salute, ora in presidio al Ministero. Basta promesse, solo fatti! 70 lavoratori e lavoratrici senza s… - antonioamantini : RT @fpcgilromalazio: Precari #Agenas, #Cgil Cisl Uil: “Nessun passo avanti e nessuna trasparenza da agenzia e istituzioni. Mobilitazione an… - TerrasiPaolo : RT @fpcgilromalazio: Precari #Agenas, #Cgil Cisl Uil: “Nessun passo avanti e nessuna trasparenza da agenzia e istituzioni. Mobilitazione an… -

Ultime Notizie dalla rete : Precari Agenas Agenas. Sindacati, presidio sotto al Ministero della Salute per riassunzione precari 'Non si può attendere oltre per dare attuazione all'accordo raggiunto dopo mesi di lotte e presidi: l'indispensabile funzione di coordinamento dei servizi sanitari regionali svolta da Agenas deve essere garantita, innanzitutto restituendo certezza e lavoro alle figure ad alta specializzazione, al momento senza occupazione, dopo anni di servizio', dichiarano Cgil, Cisl e Uil.

Precari Agenas. 'Speranza mantenga impegni'. Nuovo presidio il 3 marzo al Ministero Cgil, Cisl e Uil: 'Mantenere impegno su riassunzione e stabilizzazione. Lavoratori senza stipendio e servizi a rischio, basta ritardi: subito decreto per farli tornare al lavoro'

Agenas. Sindacati, presidio sotto al Ministero della Salute per riassunzione precari Quotidiano Sanità Agenas. Sindacati, presidio sotto al Ministero della Salute per riassunzione precari “Non si può attendere oltre per dare attuazione all'accordo raggiunto dopo mesi di lotte e presidi: l’indispensabile funzione di coordinamento dei servizi sanitari regionali svolta da Agenas deve esse ...

Sanità: sindacati, presidio per assunzione precari Agenas (ANSA) - ROMA, 02 MAR - "L'impegno per la stabilizzazione dei 70 lavoratori dell'Agenas, passati nel frattempo da precari a disoccupati, va mantenuto. Basta ritardi: famiglie senza stipendio e ...

'Non si può attendere oltre per dare attuazione all'accordo raggiunto dopo mesi di lotte e presidi: l'indispensabile funzione di coordinamento dei servizi sanitari regionali svolta dadeve essere garantita, innanzitutto restituendo certezza e lavoro alle figure ad alta specializzazione, al momento senza occupazione, dopo anni di servizio', dichiarano Cgil, Cisl e Uil.Cgil, Cisl e Uil: 'Mantenere impegno su riassunzione e stabilizzazione. Lavoratori senza stipendio e servizi a rischio, basta ritardi: subito decreto per farli tornare al lavoro'“Non si può attendere oltre per dare attuazione all'accordo raggiunto dopo mesi di lotte e presidi: l’indispensabile funzione di coordinamento dei servizi sanitari regionali svolta da Agenas deve esse ...(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "L'impegno per la stabilizzazione dei 70 lavoratori dell'Agenas, passati nel frattempo da precari a disoccupati, va mantenuto. Basta ritardi: famiglie senza stipendio e ...