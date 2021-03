Porto, inizio lavori per allargamento imboccatura (FOTO) (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il grande ‘pontone’ ormeggiato nei pressi della Stazione Marittima sta costruendo i cassoni in cemento necessari ad allungare il molo di sovraflutto (faro verde). Intanto a preparare le condizioni perché l’opera possa compiersi, da qualche tempo una grossa chiatta con gru sta operando proprio alla testata del braccio del Porto (FOTO). Il progetto prevede anche la sagomatura, con accorciamento, del molo di sottoflutto. L’allargamento dell’imboccatura creerà, di fatto, un canale lineare di ingresso attraverso cui le grandi navi potranno meglio evoluzionare al centro del Porto, laddove il dragaggio sta portando il fondale sin quasi alla soglia dei 20 metri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il grande ‘pontone’ ormeggiato nei pressi della Stazione Marittima sta costruendo i cassoni in cemento necessari ad allungare il molo di sovraflutto (faro verde). Intanto a preparare le condizioni perché l’opera possa compiersi, da qualche tempo una grossa chiatta con gru sta operando proprio alla testata del braccio del). Il progetto prevede anche la sagomatura, con accorciamento, del molo di sottoflutto. L’dell’creerà, di fatto, un canale lineare di ingresso attraverso cui le grandi navi potranno meglio evoluzionare al centro del, laddove il dragaggio sta portando il fondale sin quasi alla soglia dei 20 metri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

stoesauritax : comunque rido perché all’inizio appena iscritta su twitter interagivo con dolcezza e facevo altrettanto con i tweet… - rickembecker : @Andrew_5_Smith Pure in Verona-Juve 40 falli... Una partita inguardabile nel primo tempo, poi beccano il Porto e si… - enchantedmarvel : @nasoliscio inizio già a piangere dall'ansia, almeno mi porto avanti - theycallmesole : @thisismaneskin siete una garanzia, un porto sicuro. Sapevo non mi avreste deluso. Con voi dall’inizio e non ho int… - RealRomaluca : @SalpadrinoT Se recuperiamo almeno Cuadrado per il Porto inizio col cinema. -