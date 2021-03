Porsche Taycan Cross Turismo, la supercar elettrica che va anche in off-road – FOTO (Di giovedì 4 marzo 2021) La gamma di elettriche della casa di Stoccarda si amplia grazie all’arrivo della Taycan Cross Turismo, versione fuoristrada dell’ipersportiva a elettroni con architettura a 800 Volt. Tanto spazio a bordo per passeggeri e bagagli, grazie ai 1.200 litri di capacità di carico, ma anche dinamismo nell’affrontare percorsi off-road grazie al nuovo telaio con trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive di serie. Che grazie al pacchetto opzionale Off-road Design aumenta l’altezza da terra del veicolo fino a 30 mm. Quattro le versioni a disposizione, a seconda della potenza, a partire dalle Taycan 4 e 4S Cross Turismo, rispettivamente con 380 e 490 cavalli (autonomia fino a 456 e 452 chilometri). A salire, troviamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) La gamma di elettriche della casa di Stoccarda si amplia grazie all’arrivo della, versione fuoristrada dell’ipersportiva a elettroni con architettura a 800 Volt. Tanto spazio a bordo per passeggeri e bagagli, grazie ai 1.200 litri di capacità di carico, madinamismo nell’affrontare percorsi off-grazie al nuovo telaio con trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive di serie. Che grazie al pacchetto opzionale Off-Design aumenta l’altezza da terra del veicolo fino a 30 mm. Quattro le versioni a disposizione, a seconda della potenza, a partire dalle4 e 4S, rispettivamente con 380 e 490 cavalli (autonomia fino a 456 e 452 chilometri). A salire, troviamo ...

fattiamotore : Porsche Taycan Cross Turismo, la supercar elettrica che va anche in off-road – FOTO - clikservernet : Porsche Taycan Cross Turismo, la supercar elettrica che va anche in off-road – FOTO - Noovyis : (Porsche Taycan Cross Turismo, la supercar elettrica che va anche in off-road – FOTO) Playhitmusic -… - ClaudioDriver : Ce la vedreste una @PorscheItalia Taycan in fuoristrada? Ecco, questo più o meno è il concetto dietro la Taycan Cro… - GreenMS_it : Porsche Taycan Cross Turismo: un po’ wagon, un po’ crossover -