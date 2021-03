Porsche Taycan - Cross Turismo, ecco la "wagon" elettrica (Di venerdì 5 marzo 2021) Prima una berlina sportiva, poi una wagon con tratti da Crossover: è questa la strategia della Porsche per la Taycan, che debutta oggi nella versione Cross Turismo. A differenza di quanto fatto con la Panamera, l'elettrica non guadagna soltanto un bagagliaio più versatile, ma anche alcune caratteristiche tecniche ed estetiche che richiamano il mondo del fuoristrada leggero. In Italia, la Porsche Taycan Cross Turismo è ordinabile con prezzi a partire da 96.841 euro: le prime consegne sono previste in estate. Con il pacchetto Off-Road è più alta di 30 mm. Ispirata alla concept Mission-E Cross Turismo del 2018, la nuova Taycan Cross ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 5 marzo 2021) Prima una berlina sportiva, poi unacon tratti daover: è questa la strategia dellaper la, che debutta oggi nella versione. A differenza di quanto fatto con la Panamera, l'non guadagna soltanto un bagagliaio più versatile, ma anche alcune caratteristiche tecniche ed estetiche che richiamano il mondo del fuoristrada leggero. In Italia, laè ordinabile con prezzi a partire da 96.841 euro: le prime consegne sono previste in estate. Con il pacchetto Off-Road è più alta di 30 mm. Ispirata alla concept Mission-Edel 2018, la nuova...

