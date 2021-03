Porsche Taycan - Al vaglio anche una versione Sport Turismo

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 4 marzo 2021) "Stiamo pensando a diverse idee per ampliare la gamma dellae unada inserire tra la sedan e la Crossè sicuramente una di queste. Ma per ora non possiamo aggiungere altro". Lo ha dichiarato Stefan Weckbach, responsabile del modello elettrico di Stoccarda, nel corso di una tavola rotonda con la stampa internazionale a margine della presentazione della nuova crossover a zero emissioni. Formula collaudata. L'apertura di Weckbach, per quanto non vada letta come l'ufficializzazione definitiva di una terza variante di carrozzeria, indica comunque con chiarezza il desiderio delladi sviluppare le potenzialità della. La quattro porte elettrica tedesca ha incontrato un riscontro commerciale superiore alle aspettative e per ...