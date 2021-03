Pinguini Tattici Nucleari | chi sono?

nico_martino22 : RT @comeabologna: oggi serata delle cover ma io sono ancora ferma a quest'opera d'arte fatta dai pinguini tattici nucleari l'anno scorso #S… - micricosmo : RT @sonolaferaz: la esigo come chiusura dei futuri concerti dei pinguini tattici nucleari. #mochispaziali - PerosilloAlice : RT @sonolaferaz: friendly reminder che stasera rivedremo sul palco di sanremo ? I RE INDISCUSSI E INCONTRASTATI ? della serata delle cover,… - magivshop : bugo ft pinguini tattici nucleari - leclerckkonenn7 : RT @tvsorrisi: Che energia Bugo! Con l'entusiasmo della band, stasera sentirete percussioni potenti e un assetto da concerto live. Su le ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Pinguini Tattici

BergamoNews.it

Bugo con " Un'avventura " (Lucio Battisti) assieme aiNucleari. Lo Stato Sociale con "Non è per sempre" (Afterhours) assieme a Sergio Rubini e "I lavoratori dello spettacolo". ......(Rino Gaetano) con Vegas Jones Annalisa - 'La musica è finita' (Ornella Vanoni) Arisa - 'Quando' (Pino Daniele) con Michele Bravi Bugo - 'Un'avventura' (Lucio Battisti) con i...04 mar 2021 - Lo Stato Sociale è un collettivo più che una band. E la performance all’Ariston in cui Lodo Guenzi viene “svelato” all’ultimo ne è la dimostrazione.I Negramaro commuovono con Dalla, grandi Manuel Agnelli e Daniele Silvestri. I duetti risollevano in parte un Festival stanco e prevedibile ...